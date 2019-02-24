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Меган Маркл призналась в желании родить девочку

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что хотела бы родить девочку, которую она «могла бы наряжать». Об этом пишет The Sun.

При этом она отметила, что хочет много детей, уточняет «Газета.ру»

Рождение первенца в семье 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности герцогиня следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.

23 января стало известно, что Меган Маркл решила сделать для будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую, а стены помещения покрасить веганской краской.

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