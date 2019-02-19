Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в Нью-Йорке во вторник, 19 февраля, примет участие в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил телеканал Fox News.

За организацию торжества отвечает стилист и лучшая подруга Маркл Джессика Малруни.

Рождение первенца в семье принца Гарри ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности Меган следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.

23 января стало известно Меган Маркл решила сделать для будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую, а стены помещения покрасить веганской краской.

Герцогиня уже выбрала специальную экологическую краску с добавлением эвкалиптового и розмаринового масел.