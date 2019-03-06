Германия приспособит Airbus для слежки за российскими войсками

Военно-воздушный флот Германии в скором времени пополнится новым самолетом-разведчиком, которым станет доработанный Airbus А319. Об этом сообщила немецкая Süddeutsche Zeitung.

Новый самолет, оснащенный специализированными компьютерами, современными цифровыми камерами и инфракрасными сенсорными датчиками, предназначен в том числе и для полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Отмечается, что у ФРГ уже 22 года нет своего самолета для разведполетов и ей приходится заимствовать воздушные суда у других стран.

В рамках международного ДОН, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году, каждая из 34 стран-участниц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

1 марта военный самолет США провел наблюдательный полет над российской территорией, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.