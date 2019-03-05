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США намерены разместить в Европе самолеты пятого поколения на постоянной основе

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Вашингтон намерен разместить в Европе самолеты пятого поколения на постоянной основе, заявил во вторник, 5 марта, на слушаниях в сенате главнокомандующий силами НАТО на европейском континенте генерал Кертис Скапарротти.

«ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое, это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает наш потенциал и боеготовность», — цитирует генерала «РИА Новости».

По словам военного, он рассчитывает, что эти самолеты будут размещены в Европе в определенном количестве и на постоянной основе.

1 февраля сообщалось, что у новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 обнаружили ряд серьезных недоработок, в том числе Пентагон выявил проблемы с надежностью, долговечностью и точностью.

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