Самолет ВВС США пролетел над Россией

Военный самолет США провел наблюдательный полет над российской территорией, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 заметили над Комсомольском-на-Амуре в 6:05 мск в пятницу, 1 марта. Самолет продолжил полет по направлению к Улан-Удэ, над Читой он пролетел в 8:20.

Полет осуществляется в рамках международного Договора по открытому небу (ДОН), подписанного членами ОБСЕ в 1992 году, отмечает «Газета.ру». В соответствии с этим документом, каждая из 34 стран-участнц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

23 февраля американский военный самолет Boeing OC-135B также провел наблюдательный полет над Россией.

В августе прошлого года стало известно, что США фактически заморозили этот договор, ограничив наблюдательные полеты над своей территорией.