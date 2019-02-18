Американский самолет-разведчик вновь заметили вблизи Крыма

Самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.

В понедельник, 18 февраля, разведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 поднялся с авиабазы Суда-Бей в Греции в 08:35 мск.

Спустя некоторое время он долетел до акватории Черного моря, где приступил к разведке у границ Крыма. Разведчик несколько раз за три часа облетел полуостров и вернулся на аэродром базирования.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков и других летательных аппаратов, в частности американских, у российских границ возросла. Так, в конце января в районе Крыма были замечены три самолета ВВС США. Они несколько раз облетели южные границы России, разведка продлилась около восьми часов.