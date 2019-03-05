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Американский военный самолет заметили у российских границ

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Фото: dogswar.ru
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Американский радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 заметили у западных границ России. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается в Twitter ресурса Plane Radar.

Отмечается, что самолет взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и переместился к Финскому заливу. Около 16:00 мск воздушное судно провело разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей.

Самолет несколько раз облетел указанный район. Высота его полета составила 9,4 км над землей, скорость RC-135V — 534,3 км/ч.

1 марта сразу три самолета ВВС США и НАТО провели разведку у российских границ. По словам экспертов, в последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков и других летательных аппаратов у границ РФ значительно возросла.

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