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Три самолета НАТО заметили у российских границ

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Фото: Depositphotos
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Самолеты ВВС США и НАТО провели разведку у российских границ. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил PlaneRadar в Twitter.

Отмечается, что один самолет был замечен в районе 15:00 мск близ Ленинградской и Псковской областей. Согласно имеющимся данным, это был Boeing E-3A с бортовым номером LX-N90452.

Вскоре Boeing RC-135V провел разведку у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы. Далее у российских границ заметили американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438. Он провел разведку у Черноморского побережья.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков и других летательных аппаратов, в частности американских, у российских границ возросла. Так, в конце января в районе Крыма были замечены три самолета ВВС США. Они несколько раз облетели южные границы России, разведка продлилась около восьми часов.

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