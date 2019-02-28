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Россия поставит в Таиланд шесть самолетов SSJ-100 стоимостью $300 млн

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российская авиакомпания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заключила с тайской компанией Kom Airlines Company Limited контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) общей каталожной стоимостью около $300 млн. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Подписанный контракт предусматривает поставку шести SSJ-100 в компоновке на 100 мест в период с 2019 по 2020 год. Общая стоимость контракта составляет порядка $300 млн в каталожных ценах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый самолет поставят осенью 2019 года. Sukhoi Superjet 100 эксплуатируется ВВС Таиланда с середины 2016 года.

18 февраля сообщалось, что Россия предварительно договорилась с авиакомпанией из Словении о передаче пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), от которых отказалась получившая их в лизинг ирландская авиакомпания CityJet.

Sukhoi Superjet 100 — это первый гражданский самолет, созданный в России. Воздушное судно способно совершать перелеты на расстояние до 4,6 тыс. км и обладает вместимостью 98 пассажиров. Производство таких лайнеров началось в 2011 году.

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