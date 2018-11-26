Подписано соглашение о поставке 15 самолетов SSJ100 словенской Adria Airways

Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписала соглашение со словенским перевозчиком Adria Airways о приобретении 15 самолетов SSJ100. Об этом 26 ноября сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Поставки начнутся с 2019 года. Самолеты будет поставлены на условиях долгосрочного лизинга», — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, Мантуров отметил, что стороны также подписали соглашение о созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту самолетов SSJ100, оно будет базироваться в аэропорту Любляны. Вместе с тем президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов отметил, что совместное предприятие обеспечит надежность эксплуатации лайнеров на территории Европы.

В июле ГСС заключили предварительное соглашение о поставке российских самолетов SSJ100 авиакомпании из Перу.