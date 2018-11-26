Прямой эфир

Подписано соглашение о поставке 15 самолетов SSJ100 словенской Adria Airways

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписала соглашение со словенским перевозчиком Adria Airways о приобретении 15 самолетов SSJ100. Об этом 26 ноября сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Поставки начнутся с 2019 года. Самолеты будет поставлены на условиях долгосрочного лизинга», — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, Мантуров отметил, что стороны также подписали соглашение о созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту самолетов SSJ100, оно будет базироваться в аэропорту Любляны. Вместе с тем президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов отметил, что совместное предприятие обеспечит надежность эксплуатации лайнеров на территории Европы.

В июле ГСС заключили предварительное соглашение о поставке российских самолетов SSJ100 авиакомпании из Перу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США создали тихий самолет без механических деталей и выбросов
Российский гибридный авиадвигатель полетит в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017