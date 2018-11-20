Российский гибридный авиадвигатель полетит в 2019 году

Первый полет с новым 500-киловаттным гибридным авиадвигателем должен состояться в следующем году. Об этом 20 ноября рассказал генеральный директор ФГБУ НИИ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов.

«Разработан 500-киловаттный электрический двигатель. В следующем году надеемся провести первый полет. Это гибридный двигатель. В этом даже опережаем таких конкурентов, как Siemens, Airbus», — приводит его слова ТАСС.

Дутов напомнил, что прототип двигателя ранее демонстрировался на «Гидроавиасалоне» в Геленджике и на авиасалоне МАКС. Считается, что новый двигатель станет первым шагом на пути создания самолета, работающего на электричестве. Предварительно, по словам Дутова, выпуск первого 50-местного полностью электрического регионального самолета запланирован на 2035 год.

20 ноября стало известно, что в Воронеже стартовала сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Основными отличиями новой машины от серийного Ил-96 станут удлиненный фюзеляж и новые, более мощные двигатели ПС-90А1 вместо ПС-90А. Серийный выпуск машин запланирован на 2020 год.