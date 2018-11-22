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В США создали тихий самолет без механических деталей и выбросов

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Фото: youtube.com
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Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали первый самолет, оснащенный «воздушными» ионными двигателями. Дебютный полет машины продлился 12 с.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, машина стала первым самолетом, который поднялся в воздух при помощи двигателя без движущихся частей.

Это открывает дорогу для создания полностью бесшумных летательных аппаратов, очень простых с механической точки зрения и при этом не выбрасывающих выхлопных газов.

Ионные двигатели крайне экономичны, так как требуют мало топлива. Однако их КПД и вырабатываемая ими сила тяги крайне малы. Поэтому разгон и торможение идет крайне медленно.

Как подчеркивается в исследовании, ионные силовые установки пока нельзя рассматривать в качестве возможной замены для турбодвигателей гражданской и военной авиации.

В то же время ученые обнаружили, что крыло особой формы, покрытое тонкой сеткой из электродов, может вызывать «цепную реакцию» и вызывать «ионный ветер», имеющий достаточно большую силу тяги.

Используя подобный прием, исследователи фактически утроили рекорд КПД ионных двигателей, повысив его с 1% до 2,4%. Созданный миниатюрный самолет смог пролететь 55 м в лаборатории.

5 октября в Китае провели первые водные тесты крупнейшего гидросамолета в мире. Испытания проходили на водохранилище. Гидросамолет разогнали до 145 км/ч.

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