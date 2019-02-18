Эксперт озвучил причины отказа европейцев от SSJ100

Ведущий эксперт центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко в беседе с «Известиями» объяснил причины отказа ирландской авиакомпании CityJet от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ100).

Накануне, 17 февраля, «Ведомости» сообщили, что CityJet возвращает все семь SSJ-100, которые у них были, лизингодателю — группе «ВЭБ.РФ». Отмечается, что все эти самолеты летали по маршрутной сети авиакомпании Brussels Airlines.

Упоминание об авиалайнерах исчезло из раздела «Флот» на сайте CityJet. Издание пишет, что ирландская фирма была единственным европейским эксплуатантом российских «сухих суперджетов».

«Бельгийцы вывели машины (SSJ-100. — Ред.) с маршрутов еще с конца декабря. Может быть, какие-то отлетали еще в начале января. Естественно, что машины встали и ирландцы, видимо, других желающих заказывать у них «мокрым» лизингом «суперджетов» не нашли и вернули. Это было ожидаемо еще в конце прошлого года», — сказал Крамаренко.

Авиаэксперт нашел две возможные причины, из-за которых бельгийская авиакомпания могла отказаться от новейшего российского самолета. «Либо Brussels Airlines были разочарованы экономикой «суперджета» и решили отказаться от его эксплуатации, либо он просто по размерности не подошел под маршрутную сеть, то есть им нужен был самолет либо больше, либо меньше. Об этом мы узнаем в течение какого-то времени, когда они выберут себе новую модель для своей маршрутной сети», — добавил Ведущий эксперт центра экономики транспорта НИУ ВШЭ.



В свою очередь производитель SSJ-100, компания «Гражданские самолеты» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), не подтвердила информацию о том, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских лайнеров.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, созданный в России. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.

22 декабря президент ГСС Александр Рубцов сообщил, что компания может прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году. По его словам, это связано со сменой бизнес-модели перевозчика, который ушел от программы полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешел на модель «мокрого» лизинга», передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.