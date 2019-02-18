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Эксперт озвучил причины отказа европейцев от SSJ100

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Фото: commons.wikimedia.org/Katsuhiko Tokunaga
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Ведущий эксперт центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко в беседе с «Известиями» объяснил причины отказа ирландской авиакомпании CityJet от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ100).

Накануне, 17 февраля, «Ведомости» сообщили, что CityJet возвращает все семь SSJ-100, которые у них были, лизингодателю — группе «ВЭБ.РФ». Отмечается, что все эти самолеты летали по маршрутной сети авиакомпании Brussels Airlines.

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Упоминание об авиалайнерах исчезло из раздела «Флот» на сайте CityJet. Издание пишет, что ирландская фирма была единственным европейским эксплуатантом российских «сухих суперджетов».

«Бельгийцы вывели машины (SSJ-100. — Ред.) с маршрутов еще с конца декабря. Может быть, какие-то отлетали еще в начале января. Естественно, что машины встали и ирландцы, видимо, других желающих заказывать у них «мокрым» лизингом «суперджетов» не нашли и вернули. Это было ожидаемо еще в конце прошлого года», — сказал Крамаренко.

Авиаэксперт нашел две возможные причины, из-за которых бельгийская авиакомпания могла отказаться от новейшего российского самолета. «Либо Brussels Airlines были разочарованы экономикой «суперджета» и решили отказаться от его эксплуатации, либо он просто по размерности не подошел под маршрутную сеть, то есть им нужен был самолет либо больше, либо меньше. Об этом мы узнаем в течение какого-то времени, когда они выберут себе новую модель для своей маршрутной сети», — добавил Ведущий эксперт центра экономики транспорта НИУ ВШЭ.

В свою очередь производитель SSJ-100, компания «Гражданские самолеты» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), не подтвердила информацию о том, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских лайнеров.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, созданный в России. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.

22 декабря президент ГСС Александр Рубцов сообщил, что компания может прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году. По его словам, это связано со сменой бизнес-модели перевозчика, который ушел от программы полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешел на модель «мокрого» лизинга», передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

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