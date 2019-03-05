Глава «Укроборонпрома» признал поставки российской техники

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин опроверг обвинение журналистов в получении «откатов», но признал поставки техники из России.

В понедельник было опубликовано расследование группы журналистов Bihus.info. В его третьей части говорилось, что сын экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь при содействии отца и с партнером по бизнесу Виталием Жуковым продали предприятиям «Укроборонпрома» высотомеры из России для военно-транспортных вертолетов Ан-26 по завышенной в пять раз цене.

И Гладковский, и Букин, утверждают журналисты, получили «откаты» за реализацию схемы. Детали купили в рамках договора между Украиной и Казахстаном. В комментарии ВВС Украины Букин отверг получение вознаграждения и заявил, что детали не покупались по завышенной цене, передает 5 марта «РИА Новости». Глава «Укроборонпрома» отметил, что готов предоставить соответствующие документы правоохранительным органам.

4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Украины Гладковского в связи с уголовным делом. Чиновник также освобожден от должности руководителя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.