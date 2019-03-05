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Ford допустил закрытие двух заводов в России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах. Об этом во вторник, 5 марта, пишет ТАСС со ссылкой на источники Reuters.

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«Ford думает о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области, который выпускает легковые Focus и Mondeo, и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане, где налажено производство EcoSport и Fiesta», — отмечается в сообщении. Решение не коснется второго завода в Татарстане, расположенного в городе Елабуге.

Источники подчеркнули, что компания рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса. В настоящее время все предприятия работают в штатном режиме.

14 февраля правительство Ленинградской области достигло договоренности с руководством компании Ford о продолжении работы завода компании в регионе.

В январе стало известно, что Ford сокращает свое присутствие в Европе и собирается закрыть несколько заводов и отказаться от производства некоторых моделей. В основном речь шла о Германии, Великобритании и Испании. Как заявил вице-президент Ford Стивен Армстронг, это вынужденная мера, которая необходима для оптимизации бизнеса и выхода на определенный уровень прибыли.

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