Всегда с нами: научный вклад Жореса Алферова в каждом гаджете

Исследования Жореса Алферова лежат в основе современной цивилизации. Ежедневно мы используем технологии, к которым он приложил свой талант. Эти слова многократно повторяли пришедшие на церемонию прощания с академиком. 5 марта в петербургском здании Академии наук, где находился кабинет ученого, собрались около 2 тыс. человек. После гражданской панихиды Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга по церемониалу, установленному для почетных граждан города.

Прощание с Жоресом Алферовым прошло в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН. На панихиду пришли ученые, депутаты Госдумы и городского парламента, представители администрации Санкт-Петербурга, студенты и жители города. У гроба были выставлены часовые, в зале находилась знаменная группа с государственным флагом РФ и флагом Санкт-Петербурга с траурными лентами.

Рядом с Жоресом Алферовым и в кулуарах научного центра участники церемонии многократно повторяли мысль о том, что исследования ученого лежат в основе современной технологической цивилизации. Она использует его силовые транзисторы, солнечные батареи, оптические лазеры и светодиоды. Его научный вклад — в каждом гаджете.

— Всё, к чему мы прикасаемся, — это то, к чему он приложил свою голову, свой талант, — отметил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ, академик РАН Григорий Трубников.

Лидер КПРФ, в составе которой Алферов работал 20 лет, добавил, что, звоня по мобильному телефону или включая современный телевизор, мы пользуемся плодами кропотливого научного труда Жореса Алферова. По мнению Геннадия Зюганова, он был счастливым человеком, потому что увидел результаты своего труда в виде конкретных технических устройств, облегчающих жизнь людей.

Также глава КПРФ отметил вклад Алферова в обороноспособность России. Он привел в пример работу по сохранению производства ключевого элемента ядерного щита страны — комплекса «Тополь-М», когда удалось восстановить кооперацию между 650 предприятиями, участвовавшими в технологической цепочке.

Директор центра Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто напомнил «Известиям», что еще в очень молодом возрасте Жорес Алферов участвовал в реализации советского атомного проекта, а свой первый орден он получил за создание электроники для подводной лодки.

— Жорес Иванович любил повторять, что не бывает фундаментальной и прикладной науки, любая фундаментальная наука рано или поздно становится прикладной, как деревья и их плоды. Мы в центре Алмазова идем по стопам Жореса Ивановича. Он создал вначале образовательный центр Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, который вырос в инновационное образовательное учреждение — Академический университет. Мы также в нашем центре пытаемся соединить фундаментальную и прикладную науку. Это трансляционные исследования, которые позволяют реализовать плоды фундаментальной науки в новых технологиях лечения больных, — отметил Евгений Шляхто.

— Гвардия алферовцев — это сотни и сотни самостоятельных ученых, живущих по всей Земле. Это школа, он учитель физиков мира, — заявил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской.

По мнению экс-президента РАН Владимира Фортова, Жорес Алферов был бойцом и человеком чести и, если бы не он, Академия наук уже давно бы не существовала.

Тут же, в историческом здании Академии наук на Университетской набережной, сразу после церемонии прощания с Жоресом Алферовым состоялось совещание «на ногах». Президент РАН, первый замминистра науки и высшего образования, ректор Политеха и директор центра Алмазова эмоционально говорили о возможности восстановления центра управления академической наукой в Петербурге. Это была мечта Жореса Алферова.

— Думаю, это дело одного-двух лет, — сказал «Известиям» Андрей Рудской, комментируя возможные сроки создания Санкт-Петербургского или Северо-Западного отделения РАН. — Нас более 200 членов Академии наук в Санкт-Петербурге, но при этом мы не собираемся, не имеем права выдвигать от нашего сообщества кандидатов в член-корреспонденты и академики, у нас нет органа печати, нет органа, который взаимодействовал бы с промышленностью, с правительством города. Несомненно, нужен какой-то координирующий орган академического, вузовского сообщества и промышленности для разработки комплексных программ по развитию микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, технологического развития региона.

После трех залпов почетного караула великого ученого похоронили на мемориальном кладбище в Комарово. Там покоятся выдающиеся люди: поэтесса Анна Ахматова, музыкант Сергей Курехин, ученый Дмитрий Лихачев, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, исследователь Алексей Трешников. Теперь и Жорес Алферов.