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Озвучена деловая программа форума «Арктика — территория диалога»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Названы три глобальных направления, которые будут обсуждаться в ходе V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога»: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

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«Архитектура деловой программы Международного арктического форума – 2019 включает в себя мероприятия по всем ключевым темам, которые необходимо проработать для совершения прорыва в развитии регионов Арктики», — уточнил советник президента РФ Антон Кобяков. В нее войдут сессии по развитию международного сотрудничества в сфере экономики, модернизации ключевых предприятий, социально-общественному блоку, сохранению и улучшению экологии и климата.

Кобяков выразил уверенность, что деловая программа форума позволит представить каждому участнику самые актуальные проекты.

Так, тема «Прибрежные территории» включит цикл сессий, дискуссий и круглых столов, на которых обсудят проекты для повышения уровня жизни и труда жителей арктических регионов России. Обсуждаться будут городская среда и технологии жизнеобеспечения, цифровизация и связь будущего в арктических условиях, арктическая медицина нового поколения.

«Океан возможностей» посвятят экономическим направлениям, которые составляют основу развития арктических регионов России и представляют значительный интерес для инвесторов ведущих стран мира. Будут обсуждаться в том числе Северный морской путь, достижения и инновации судостроения, биоресурсы открытого океана и промысел в Арктике.

«Устойчивое развитие» наполнят мероприятиями, направленными на повышение социально-общественного уровня арктических регионов. Формулировки тематических блоков направления: природоподобные технологии для нужд Арктики, ответственная энергетика, лучшие практики в сфере образования для детей коренных народов Севера.

1 февраля стало известно, что главная тема предстоящего V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» будет звучать как «Арктика. Океан возможностей». Центральным событием станет пленарное заседание форума с участием президента РФ Владимира Путина.

17 января организаторы приняли решение перенести проведение мероприятий форума из Архангельска в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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