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Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику

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Фото: РИА Новости/Александр Кабанов
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Министр энергетики России Александр Новак предложил распространить на Арктику режим территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), а также механизмы, применяемые на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

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По его словам, за счет этого региона РФ сможет обеспечить значительную часть мировых потребностей в углеводородах. На сегодняшний день ресурсы российской зоны в Арктике составляют более 35 млрд т нефти и 210 трлн куб. м газа.

«В настоящее время идет формирование портфеля перспективных арктических проектов, в который уже включено порядка 150 проектов, в том числе в сфере добычи и переработки полезных ископаемых», — сообщается на сайте ведомства.

Общая стоимость арктических проектов, по словам Новака, составляет почти 5 трлн рублей, при этом около 80% финансирования приходится на внебюджетные источники.

В конце ноября прошлого года глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран.

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