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Кобылкин рассказал об оценке ООН заявки России на шельф в Арктике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) во время предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки заявки России на расширение шельфа в Арктике. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Подкомиссия организации рассмотрит заявку в марте и августе, сообщает 27 февраля «РИА Новости». «В мартовской встрече в Нью-Йорке будет участвовать первый заместитель министра Денис Храмов», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей».

Россия с 2001 года претендует на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Но заявку РФ отклонили в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

В 2016 году глава Минприроды РФ Сергей Донской подал в ООН заявку на расширение шельфа в Арктике. Если указанные районы признают продолжением континентального шельфа России, у страны появится приоритетное право на их разработку. По прогнозам, речь идет о запасах почти 5 млрд т углеводородов.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. «Арктическая пятерка» (Дания, Канада, Норвегия, Россия, США) имеют права на 200-мильную исключительную экономическую зону.

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