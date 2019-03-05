Семь человек пострадали в результате взрыва на заводе во Владимирской области

В результате взрыва на заводе пластмассовой тары в городе Гороховце Владимирской области пострадали семь человек. Об этом 5 марта сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с ожогами, все они — работники завода.

По предварительным данным, взрыв прогремел после того, как сотрудники разбили некую емкость. Ситуацию усугубил открытый огонь, который использовался для обогрева и просушки.

14 февраля взрыв полностью разрушил шесть квартир в Казахстане. Хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарской.