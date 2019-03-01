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Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 134

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Фото: Global Look Press/STR
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Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго увеличилось до 134 человек. Об этом 28 февраля сообщает портал Criterio.

При взрыве на месте погибли 68 человек, еще 66 скончались в больнице. Сейчас в медучреждениях остаются девять пострадавших, пятерых уже выписали.

Инцидент произошел 18 января в мексиканском городе Тлауэлильпан на месте незаконной врезки в трубопровод компании Pemex. Во время взрыва более 350 местных жителей пытались собрать в канистры вытекающее топливо.

21 января президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Мексики Мануэлю Лопесу Обрадору.

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