Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 134

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго увеличилось до 134 человек. Об этом 28 февраля сообщает портал Criterio.

При взрыве на месте погибли 68 человек, еще 66 скончались в больнице. Сейчас в медучреждениях остаются девять пострадавших, пятерых уже выписали.

Инцидент произошел 18 января в мексиканском городе Тлауэлильпан на месте незаконной врезки в трубопровод компании Pemex. Во время взрыва более 350 местных жителей пытались собрать в канистры вытекающее топливо.

21 января президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Мексики Мануэлю Лопесу Обрадору.