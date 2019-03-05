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Трамп извинился перед «хейтерами» в Twitter

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский президент Дональд Трамп саркастически извинился перед своими недоброжелателями за то, что рейтинг одобрения его Республиканской партии вырос.

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«Рейтинг Республиканской партии только что взлетел до 93%. Простите, хейтеры! Сделаем Америку снова великой!» — написал глава государства в Twitter во вторник, 5 марта.

При этом заявление Трампа о высоком рейтинге вызывает сомнение. Как пишет The Guardian, президент, скорее всего, указывает на показатель одобрения его работы республиканцами, а не на общественное мнение по отношению к партии. По данным института Gallup, деятельность республиканцев одобряют только 37% американцев, в то время как для демократов этот показатель составляет 45%.

7 февраля сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа упал до 40%, что является рекордно низким показателем. При этом 55% опрошенных недовольны решениями президента.

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