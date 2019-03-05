Трамп прокомментировал второй в истории случай излечения от ВИЧ

Американский президент Дональд Трамп назвал замечательной новость об излечении британца от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 5 марта.

«Второй пациент (в истории. — Ред.) излечился от ВИЧ, сообщают врачи. Такая замечательная новость для многих людей. Достигнут огромный прогресс», — написал глава американского государства.

Ранее в этот же день стало известно, что второй в истории пациент может быть излечен от ВИЧ — заболевания, которое считается неподдающимся исцелению. Медикам удалось найти для британца донора с врожденным иммунитетом к вирусу. Пересадка стволовых клеток позволила изменить иммунную систему больного таким образом, что у него также выработалась устойчивость к болезни.

Первым человеком в истории, официально победившем ВИЧ, считается Тимoти Рэй Браун, заразившийся в 1996 году. Спустя 12 лет ему также пересадили стволовые клетки, а через три года в его крови не было обнаружено следов вируса.