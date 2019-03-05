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Forbes отметил «обеднение» миллиардеров в мире

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Число долларовых миллиардеров в мире сократилось с 2018 года на 55 человек — до 2153. Их богатство также стало меньше, сообщает Forbes во вторник, 5 марта.

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По данным журнала, число миллиардеров в основном уменьшилось в Китае — на 49 человек, всего их в республике теперь 324. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке также зафиксировано снижение числа богатых людей.

Единственными странами, в которых количество миллиардеров возросло, стали США (всего их 607 человек) и Бразилия (58 человек). Примечательно, что 14 американцев входят в двадцатку богатейших людей в мире.

Общее состояние миллиардеров оценивается в $8,7 трлн. Богатство этих людей также уменьшилось с прошлого года: 994 человека стали «беднее» на 46%, или на $400 млрд.

Forbes опубликовал список богатейших людей 2019 года во вторник, 5 марта. Первое место в списке второй год подряд занимает глава Amazon Джефф Безос, его активы оценивают в $131 млрд. До этого с 2014 по 2017 год в списке лидировал один из создателей и крупнейший акционер Mircosoft Билл Гейтс ($96,5 млрд), который в этом году оказался на втором месте. На третьем — глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($82,5 млрд). Четвертая и пятая строчки списка достались президенту LVMH Бернару Арно ($76 млрд) и главе Grupo Carso Карлосу Слиму ($64 млрд).

Самым богатым человеком в России стал основатель нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. На втором месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд), на третьем — глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

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