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В Китае сократилось количество миллиардеров

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Фото: Global Look Press
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В 2018 году количество миллиардеров в мире сократилось на 430 человек, почти половина из них (213) имеет китайское происхождение. Об этом свидетельствуют данные китайской исследовательской компании Hurun.

По мнению специалистов, причиной сокращения числа китайских миллиардеров является падение котировок на фондовых биржах Китая, а также снижение курса юаня.

В отчете указано, что на Китай, население которого составляет 20% общемирового, приходится 27% всех миллиардеров, а в случае улучшения ситуации на китайском фондовом рынке их число может резко возрасти.

Всего в мире, по подсчетам экспертов, в начале 2019 года насчитывалось 716 этнических китайцев, обладающих состоянием в $1 млрд и более. Это на 154 человека меньше, чем годом ранее.

21 февраля журнал Forbes сообщил, что в России появилась вторая женщина-миллиардер. Ей стала владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Первой россиянкой с состоянием более $1 млрд является бизнесвумен Елена Батурина.

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