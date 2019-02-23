Прямой эфир

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

0
Фото: REUTERS/Danny Moloshok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинение в склонении к занятию проституцией были предъявлены американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщило издание Business Insider.

Поводом для этого стали два эпизода, имевших место в одном из СПА-центров во Флориде, где Крафт оплачивал сексуальные услуги.

Сам миллиардер отрицает, что занимался такой незаконной деятельностью. Его представители данный вопрос является юрдическим, поэтому дальнейших комментариев по данному делу не будет.

Полиция отмечает, что расследование привело к закрытию 10 СПА-центров. Известно, что Крафт имеет тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Сам американский лидер заявил, что был очень опечален, узнав о произошедшем, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Mediate.

31 января депутат заксобрания Санкт-Петебурга Андрей Анохин предложил приравнять массажные и СПА-салоны необходимо приравнять к публичным домам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокурор Украины призвал легализовать оружие и проституцию
СМИ сообщили о решении властей Китая отменить наказание за проституцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017