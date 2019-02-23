Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Обвинение в склонении к занятию проституцией были предъявлены американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщило издание Business Insider.

Поводом для этого стали два эпизода, имевших место в одном из СПА-центров во Флориде, где Крафт оплачивал сексуальные услуги.

Сам миллиардер отрицает, что занимался такой незаконной деятельностью. Его представители данный вопрос является юрдическим, поэтому дальнейших комментариев по данному делу не будет.

Полиция отмечает, что расследование привело к закрытию 10 СПА-центров. Известно, что Крафт имеет тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Сам американский лидер заявил, что был очень опечален, узнав о произошедшем, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Mediate.

31 января депутат заксобрания Санкт-Петебурга Андрей Анохин предложил приравнять массажные и СПА-салоны необходимо приравнять к публичным домам.