Соосновательница Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России

Соосновательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером. Стоимость ретейлера оценили в $1,2 млрд, сообщает журнал Forbes.

Ее фирма, выручка которой по итогам прошлого года превысила 100 млрд рублей, заняла четвертное место в рейтинге 20 самых дорогих компаний рунета по версии бизнес-издания. При этом отмечается, что Wildberries не публичная организация, поэтому оценка ее стоимости основана на данных об объеме продаж и прибыли, а также по оценкам инвесторов и вложений в аналогичные проекты. Таким образом, Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в РФ после Елене Батуриной, жены бывшего мэра Москвы.

Возглавил рейтинг Forbes, как и годом ранее, «Яндекс». Выручка компании составила $10,7 млрд (без НДС). Второе место заняла Mail.ru Group — $5,56 млрд. На третьей строчке расположился сайт бесплатных объявлений Avito — $3,85 млрд.

В октябре 2018 года в рейтинге богатейших женщин России по версии бизнес-издания Бакальчук заняла второе место. Ее состояние оценивалось в $600 млн.

Свой бизнес россиянка основала вместе с мужем в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по каталогам Otto и Quelle. Сегодня их интернет-магазин, которые посещают пользователи со всего мира, предлагает различные категории товаров, в том числе электронику, книги и игрушки, а также спортивное и детское питание.