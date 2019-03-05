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В Индии пес ценой жизни защитил семью от кобры

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Фото: youtube.com
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В Индии пес породы далматин по кличке Тайсон погиб, защищая своих хозяев от кобры. Об этом во вторник, 5 марта, пишет Daily Mirror. Инцидент произошел в городе Бхубанешвар на востоке страны.

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Семья Шариф, владельцы собаки, рассказали, что проснулись ночью от громкого лая и обнаружили, что Тайсон сражается со змеей. До того как они успели вмешаться, пес убил рептилию, упал и заскулил. Глава семьи проверил Тайсона на укусы и заметил кровь на его морде.

Мистер Шариф отправил фото убитой рептилии эксперту службы, занимающейся отловом змей, который определил, что это индийская кобра. Специалист посоветовал немедленно отвезти собаку к ветеринару, но из-за позднего времени владельцы Тайсона не смогли связаться ни с одним врачом, и пес умер в течение получаса.

В ноябре 2017 года уличная собака спасла женщину от нападения грабителя на одной из улиц черногорской столицы Подгорицы. Неизвестный, одетый в желтый балахон, преследовал женщину на улице. Приблизившись к жертве, мужчина попытался выхватить у нее из рук сумку. Бездомный пес, сидевший неподалеку, отреагировал мгновенно — бросившись на грабителя. Не ожидая такого поворота событий, преступник решил ретироваться.

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