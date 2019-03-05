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Отец Бутиной выразил надежду на скорое возвращение дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной надеется на ее скорое возвращение домой, несмотря на то, что гражданке РФ всё еще грозит пять лет тюрьмы. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» отец Бутиной — Валерий.

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«Мы надеемся, что 28 марта назначат вынесение приговора на первую половину апреля. А судья учтет срок, который Мария уже провела в тюрьме», — сказал он.

По его словам, Марию могут отправить в аэропорт прямо из зала суда. Отец россиянки назвал этот вариант самым оптимальным, однако подчеркнул, что сейчас все развивается не в лучшую сторону.

«Вы сами видите, в каком кризисе находятся российско-американские отношения. Поэтому сложно что-то прогнозировать. Мы до конца не знаем, каким образом международная обстановка влияет на судебную систему», — отметил он, напомнив, что сроки освобождения его дочери постоянно сдвигались.

Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. В середине декабря 2018 года Бутина пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. Суд принял ее заявление о признании вины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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