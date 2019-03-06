«Марии по-прежнему грозит пять лет тюрьмы»

Несмотря на то что гражданке РФ Марии Бутиной всё еще грозит пять лет тюрьмы, ее семья надеется на скорое возвращение дочери домой. Об этом «Известиям» заявил Валерий Бутин. В интервью «Известиям» отец россиянки также рассказал о возможных причинах затягивания вынесения приговора и о том, насколько сложно было Марии смириться с последним решением судьи. Кроме того, он подчеркнул, что студентке никогда не предлагали американское гражданство, а она и не думала оставаться в США.

— В конце февраля американский суд назначил на 28 марта новое слушание по делу вашей дочери, отложив тем самым вынесение приговора. Сторона обвинения заявила, что нуждается в «продолжающемся сотрудничестве» Марии Бутиной со следствием. По каким причинам затягивается процесс?

— Последнее решение было откровением для всех. Непонятно, зачем это надо. Казалось, что все вопросы между защитой и стороной обвинения решены. В частности, не было разногласий по поводу шестимесячного тюремного срока. При этом в марте пройдет восемь месяцев с момента ареста. Всех нюансов мы не можем знать. Возможно, они хотят проверить связи между Национальной стрелковой ассоциацией США, Марией и организацией «Право на оружие», которую она возглавляла. Ведь некоторое время назад представители Демократической партии активно призывали к подобным действиям. Поэтому не исключено, что отсрочка вынесения приговора связана именно с этим вопросом.

Тем менее я могу точно сказать, что никакой секретной информацией Маша не владеет. Все факты известны, и ничего нового не появилось. Никакой ценности она для американских властей не представляла. Уже практически все признали, что со стороны Марии не было элементов шпионажа, да и даже явного лоббирования. Она не получала никаких денег от российского правительства или каких-либо других госструктур. Ей вменяется то, что она нарушила закон об иностранных агентах и правила регистрации. Если американская сторона хочет это видеть именно так, то пусть так и будет. После всего, что Маша прошла, сказать «извините, но мы ошиблись, а вы полностью не виновны» они не могли.

— Когда Марию могут отпустить на свободу?

— Существуют разные сценарии развития ситуации. Мы надеемся, что 28 марта назначат вынесение приговора на первую половину апреля. А судья учтет срок, который Мария уже провела в тюрьме. Возможно, что Машу после вынесения приговора сразу выведут из зала суда и отправят в аэропорт. Это самый оптимальный вариант, которого пытаются добиться адвокаты. Тем не менее ее могут поместить в другую тюрьму — миграционную, где она будет находиться в ожидании депортации. Марии грозит пожизненный запрет на въезд в США или временный.

Однако вы сами видите, в каком кризисе находятся российско-американские отношения. Поэтому сложно что-то прогнозировать. Мы до конца не знаем, каким образом международная обстановка влияет на судебную систему. Пока всё развивается не в лучшую сторону. Ведь изначально говорили, что Маша может выйти на свободу уже зимой этого года. Потом в марте. Но всё сдвигается. Кроме того, судья вообще не обязан приговаривать Машу именно к шести месяцам заключения, если он посчитает необходимым назначить более жесткий приговор. Марии по-прежнему грозит пять лет тюрьмы. Более того, такое решение нельзя будет обжаловать. Теоретически срок может превысить пять лет. Но в таком случае защита получит право на апелляцию. Поэтому ситуация очень сложная и неоднозначная.

— В прошлом звучала информация, что Марии могут предложить гражданство США за предоставление информации. Звучали такие предложения с американской стороны?

— Нет, этого никогда не было. Марии никто не предлагал американское гражданство. Кроме того, хочу подчеркнуть, что статья, по которой будет выноситься приговор, предполагает ее депортацию. Но даже на начальном этапе судебного процесса такие предложения не звучали. При этом у самой дочери тоже никогда не было мыслей остаться в Соединенных Штатах.

— Как у Марии самочувствие?

— Пока более-менее нормальное. Ждет и надеется, что заседание в марте станет предпоследним, а в апреле весь кошмар закончится. Однако с каждым месяцем Марии становится всё сложнее. После недавнего решения судьи отложить вынесение приговора она сутки приходила в себя. Только после разговора со мной и мамой ей стало полегче. Ей тяжело было принять факт, что придется как минимум еще один месяц пребывать в пенитенциарном учреждении. Несмотря на то что она хорошо держится, крайне сложно находиться в ожидании неизвестного исхода.

Кроме того, мы знаем, что Маша в силу своего характера не будет жаловаться. Тем не менее очевидно, что каждый следующий месяц в тюрьме плохо сказывается на состоянии ее здоровья. Трудно представить, сколько времени ей потребуется для реабилитации. Хорошо, что Маша сейчас находится в условиях общего содержания, и мы можем регулярно общаться. Проблем со связью, которые были раньше, когда мы могли неделю не слышать голос дочери, в настоящий момент нет. Трудности возникают, только когда в тюрьме объявлен локдаун и заключенные не имеют права покидать свои камеры. Чаще всего это связано с нехваткой тюремного персонала. Такой режим может длиться несколько часов, а иногда даже сутки.

— Как обстоит ситуация с финансовыми проблемами?

— Вопрос с финансами очень сложный. Долг продолжает расти. Он не остановится, пока не будет поставлена точка в этом деле и Мария не сядет в самолет. Задолженность перед адвокатами превысила 40 млн рублей. Ведь работа защиты не прекращается. Они навещают Марию и предпринимают необходимые шаги для того, чтобы она вернулась как можно раньше. Тем не менее, конечно, есть напряжение из-за проблемы с нехваткой средств. Как решить этот вопрос — пока не знаю.