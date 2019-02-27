Суд не определился с датой вынесения приговора Бутиной

Судья Таня Чаткэн назначила на 28 марта новые слушания по делу арестованной в США россиянки Марии Бутиной, не определив дату вынесения окончательного приговора.

Как уточняет ТАСС, решение связано с тем, что сторона обвинения заявила о неготовности говорить о дате вынесения приговора. При этом адвокат россиянки Роберт Дрисколл настаивает на продвижении дела.

«Я понимаю обеспокоенность господина Дрисколла в связи с тем, что госпожа Бутина уже отсидела значительную часть срока, который она может получить, однако учитывая ее соглашение со следствием, ее сотрудничество еще требуется гособвинению», — отметила судья.

Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В середине декабря 2018 года Бутина пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. Суд принял ее заявление о признании вины.

Если инстанция сочтет его достаточным и согласится на предложение о сотрудничестве, то россиянке грозит до пяти лет тюрьмы либо штраф в размере до $250 тыс. При этом реальный срок, как отмечают американские СМИ, может составить до полугода, после чего она должна быть депортирована в Россию.