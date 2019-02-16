Сенат начал расследование встреч Бутиной с чиновниками из ФРС и минфина США

Сенатор от Республиканской партии Чак Грассли совместно со своим коллегой демократом Роном Уайденом инициировали расследование после сообщений СМИ о встречах россиянки Марии Бутиной с представителями Федеральной резервной системы (ФРС) и минфина США.

В июле прошлого года Reuters написало о переговорах зампредседателя Центробанка России Александром Торшином, Стэнли Фишером и Натаном Шетесе, которые на тот момент занимали должности вице-председателя ФРС США и министра финансов по международным делам соответственно.

Агентство утверждает, что встреча, в которой якобы участвовала Бутина, прошла в апреле 2015 года при содействии центра по Национальным интересам. Стороны обсуждали российско-американские отношения в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Как пишет ТАСС, сенаторы уже запросили в американских ведомства документы, связанные со встречей, а также «подробности по поводу существующих правил относительно встреч с иностранцами».

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В середине декабря 2018 года Бутина пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. Суд принял ее заявление о признании вины.

Если инстанция сочтет его достаточным и согласится на предложение о сотрудничестве, то россиянке грозит до пяти лет тюрьмы либо штраф в размере до $250 тыс. При этом реальный срок, как отмечают американские СМИ, может составить до полугода, после чего она должна быть депортирована в Россию.