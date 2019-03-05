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Владивосток вошел в топ-3 городов по ценам за аренду жилья на короткий срок

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Владивосток оказался в числе городов России, где посуточная аренда жилья оказалась дороже всего. Выше стоимость проживания в квартире на короткий срок только в Москве и Петербурге. Исследование провел портал «Мир квартир».

Так, эксперты подсчитали разницу в доходах собственников от обычной и посуточной аренды в российских городах и выяснили, что самая высокая посуточная аренда в Москве (3,7 тыс. рублей в день). На втором месте – Петербург, где за день проживания придется заплатить 2,4 тыс. рублей. На третьем месте Владивосток (2,1 тыс. рублей).

Как отмечает ИА PrimaMedia, во Владивостоке на краткосрочной аренде можно заработать примерно в 3 раза большем, чем на аренде на длительный период. По этому показателю столица Приморья обгоняет Москву (2,5) и Петербург (2,1).

Ранее Владивосток включили в топ-10 лучших маршрутов для путешествий по России.

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