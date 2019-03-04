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Южнокорейские туристы жалуются на обман в барах и такси Владивостока

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Туристы из Южной Кореи часто обращаются в консульство своей страны во Владивостоке после обмана в барах и такси. Также из-за отсутствия англоговорящего персонала у путешественников возникают проблемы при обращении гостей в полицию и медицинские учреждения.

Консул Джан Гван Чжин отметил, что с 2016 года турпоток его соотечественников в столицу Приморья вырос в четыре раза, сообщает ИА PrimaMedia. По итогам встречи в администрации края решили, что во Владивостоке будет сформирован перечень рекомендованных больниц для приема туристов, в адрес наиболее популярных у туристов такси направят обращения с просьбой установить в приложениях опцию «водитель-женщина». Также будет проработан вопрос о создании call-центра, куда гости могли бы обратиться в случае возникновения сложностей.

Самыми популярными туристическими направлениями в России этой весной стали Сочи и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым, выяснили специалисты сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Ранее в феврале сообщалось, что гастротуризм хотят сделать приоритетным направлением. Проект уже рассматривают в Минэкономразвития.

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