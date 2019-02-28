Прямой эфир

Статую Иисуса Христа высотой 68 м установят на Крестовой сопке Владивостока

0
Фото: Вятский посад/vposad.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сопке Крестовой на мысе Эгершельд во Владивостоке планируют установить статую Иисуса Христа. Высота монумента будет достигать 68 м, по задумке Христос будет освещать крестным знаменем все прибывающие в Россию и отплывающие из нее корабли. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт «Вятского Посада».

Проект возведения монумента детально обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков и вице-президент АФК «Система» Али Муссаевич Узденов. Они прибыли на видовую площадку, где планируется установить статую, изучили планировку, рассмотрели перспективный план размещения и благоустройства, изучили схему внутреннего строения постамента и устройства самой статуи.

Создатели проекта предложили построить около статуи Христа храм в честь преподобного Сергия Радонежского, однако глава региона принял решение, что на соседней сопке лучше построить небольшую часовню, рассчитанную на 20–30 человек.

Во время Советского союза на сопке Крестовой хотели установить статую Ленина, а на сопке Орлиной статую Сталина. Памятник Ленину должен был затмить все имеющиеся на тот момент монументы вождю пролетариата.

В 1972 году на вершине сопки в торжественной обстановке был установлен памятный камень с табличкой, описывающей планы. Но им так и не суждено было сбыться. Сначала реализацию проекта приостанавливал финансовый вопрос, а при развале СССР от планов отказались окончательно. После перестройки на сопке Крестовой по соседству с камнем установили металлический православный крест.

Агентство отмечает, что идея установить статую Христа подобную статуе в Рио-де-Жанейро возникает уже не в первый раз. Так, в 2015 году на мысе Чуркин хотели установить монумент по проекту Зураба Церетели, но необходимый на строительство 1 млрд рублей за счет пожертвований так и не собрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Территорию у Токаревского маяка приведут в порядок во Владивостоке
Первый в Приморье единый центр услуг ЖКХ открыли во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017