Статую Иисуса Христа высотой 68 м установят на Крестовой сопке Владивостока

На сопке Крестовой на мысе Эгершельд во Владивостоке планируют установить статую Иисуса Христа. Высота монумента будет достигать 68 м, по задумке Христос будет освещать крестным знаменем все прибывающие в Россию и отплывающие из нее корабли. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт «Вятского Посада».

Проект возведения монумента детально обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков и вице-президент АФК «Система» Али Муссаевич Узденов. Они прибыли на видовую площадку, где планируется установить статую, изучили планировку, рассмотрели перспективный план размещения и благоустройства, изучили схему внутреннего строения постамента и устройства самой статуи.

Создатели проекта предложили построить около статуи Христа храм в честь преподобного Сергия Радонежского, однако глава региона принял решение, что на соседней сопке лучше построить небольшую часовню, рассчитанную на 20–30 человек.

Во время Советского союза на сопке Крестовой хотели установить статую Ленина, а на сопке Орлиной статую Сталина. Памятник Ленину должен был затмить все имеющиеся на тот момент монументы вождю пролетариата.

В 1972 году на вершине сопки в торжественной обстановке был установлен памятный камень с табличкой, описывающей планы. Но им так и не суждено было сбыться. Сначала реализацию проекта приостанавливал финансовый вопрос, а при развале СССР от планов отказались окончательно. После перестройки на сопке Крестовой по соседству с камнем установили металлический православный крест.

Агентство отмечает, что идея установить статую Христа подобную статуе в Рио-де-Жанейро возникает уже не в первый раз. Так, в 2015 году на мысе Чуркин хотели установить монумент по проекту Зураба Церетели, но необходимый на строительство 1 млрд рублей за счет пожертвований так и не собрали.