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Наркотики в конфетах пытались пронести на борт самолета в Иркутске

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В аэропорту Иркутска задержан житель Улан-Удэ, который пытался пронести на борт самолета наркотики, замаскированные под конфеты. В полиэтиленовом пакете со сладостями, обнаруженном у пассажира рейса Иркутск – Магадан, обнаружили гашиш общим весом более 30 гр.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд Иркутска вынес решение по делу учителя химии, которого обвинили в том, что он создал лабораторию по производству наркотиков. Преподаватель получил 11 лет лишения свободы.

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