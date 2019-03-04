Экс-учитель химии из Иркутска получил срок за производство наркотиков

Иркутский областной суд приговорил бывшего учителя химии, который создал лабораторию по производству наркотиков, к 11 годам лишения свободы, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«К 11 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима приговорен 52-летний житель Иркутска за незаконные производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Приговор оглашен сегодня областным судом», — отметили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что осужденный имеет высшее профессиональное образование и некоторое время преподавал химию в общеобразовательной школе.

При обысках в его дачном доме были обнаружены 20 кг готовых наркотических средств и сырье, которого хватило бы на производство еще 40 кг наркотиков.

13 февраля полицейские и сотрудники ФСБ задержали 18 членов наркогруппировки, которая ежедневно сбывала более 1 тыс. доз синтетических наркотиков в четырех российских регионах. В операции принимали участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков новосибирского главка МВД, а также сотрудники УФСБ России по региону и отряд специального назначения «Гром».