Резкие скачки давления и температур ожидаются в Москве

Крайне неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в столичном регионе, будут меняться как температурные значения, так и атмосферное давление.

В сообщении на сайте «Метеовести» говорится, что во вторник, 5 марта, температура воздуха в мегаполисе составила +4,2 градуса, а атмосферное давление упало до 727 мм ртутного столба. Однако 6 марта погода начнет меняться: давление поднимется до 742 мм ртутного столба, а к вечеру похолодает до -6 градусов. В четверг, 7 марта, похолодание продолжится — ожидается до -13 градусов, а давление вырастет до 753 мм.

«А 8 марта давление упадет до 742 мм рт. ст. и снова потеплеет. Ночью -2...-4 градуса, днем +3...+5», — уточнили синоптики.

Подобные перепады метеопараметров влияют на самочувствие метеозависимых людей и могут сказаться на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. Снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.