Прямой эфир
Сюжет:

Резкие скачки давления и температур ожидаются в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крайне неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в столичном регионе, будут меняться как температурные значения, так и атмосферное давление.

Слабости сильного пола: погодные аномалии чаще убивают мужчин, чем женщин
Ученые выяснили, что мужчины сильнее страдают от аномально высокой и низкой температуры

В сообщении на сайте «Метеовести» говорится, что во вторник, 5 марта, температура воздуха в мегаполисе составила +4,2 градуса, а атмосферное давление упало до 727 мм ртутного столба. Однако 6 марта погода начнет меняться: давление поднимется до 742 мм ртутного столба, а к вечеру похолодает до -6 градусов. В четверг, 7 марта, похолодание продолжится — ожидается до -13 градусов, а давление вырастет до 753 мм.

«А 8 марта давление упадет до 742 мм рт. ст. и снова потеплеет. Ночью -2...-4 градуса, днем +3...+5», — уточнили синоптики.

Подобные перепады метеопараметров влияют на самочувствие метеозависимых людей и могут сказаться на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. Снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перепады давления ожидают москвичей на наступившей неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017