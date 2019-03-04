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Перепады давления ожидают москвичей на наступившей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сильные перепады атмосферного давления прогнозируются на наступившей неделе в Москве. Первый из них произойдет уже завтра.

Как рассказала 4 марта главный специалист «Метеобюро» российской столицы Татьяна Познякова, атмосферное давление будет рекордно низким — барометры покажут 727 мм ртутного столба. «В прошлый раз рекорд был 723 мм ртутного столба», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Однако уже через 30 часов значение давления изменится на 30 единиц. При этом опасность для метеозависимых людей представляет не низкое давление, а его колебания.

Ранее в понедельник стало известно, что снег в Москве в этом году растает раньше обычного, а на начавшейся неделе в мегаполисе ожидаются частые перепады температур.

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