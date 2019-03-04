Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт в начале недели

Московским автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в начале наступившей недели из-за гололедицы и метели. Об этом говорится в Twitter столичного департамента транспорта.

«Погода в начале недели в Москве будет не весенней! По прогнозам синоптиков, вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица», — отмечается в сообщении.

В связи с погодными условиями столичным автолюбителям посоветовали не парковаться у широкоформатных конструкций и деревьев.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы сообщили, что высота снежного покрова в Москве к утру понедельника может увеличиться до 5 см. Днем ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.