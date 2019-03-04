Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 4 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от –1 до +1 градуса. При этом в области будет от –3 до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный и южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление — 733 мм ртутного столба.

В ночь на 5 марта в Москве ожидаются небольшие осадки, а также возможны порывы ветра до 15 м/с.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 7 марта в столице резко похолодает до –15…–10 градусов. По словам синоптиков, мартовские морозы окажутся крепче февральских на 0,5 градуса. Предположительно, данная ситуация не изменится и в текущем месяце москвичей ждут зимние холода.