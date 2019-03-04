Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 4 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от –1 до +1 градуса. При этом в области будет от –3 до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный и южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление — 733 мм ртутного столба.

В ночь на 5 марта в Москве ожидаются небольшие осадки, а также возможны порывы ветра до 15 м/с.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 7 марта в столице резко похолодает до –15…–10 градусов. По словам синоптиков, мартовские морозы окажутся крепче февральских на 0,5 градуса. Предположительно, данная ситуация не изменится и в текущем месяце москвичей ждут зимние холода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики назвали самый теплый день на грядущей неделе
Синоптики предсказали переменчивую погоду в выходные

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017