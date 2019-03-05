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Италия выступила против санкций в отношении РФ и за ее участие в ПАСЕ

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Фото: Global Look Press/Massimo Di Vita
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В палате депутатов Италии считают, что санкции против России необходимо отменить, а также поспособствовать возвращению РФ к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил 5 марта председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в ходе пленарного заседания Госдумы.

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«Участие России в работе этой организации основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога», — приводятся слова Фико на сайте Госдумы.

Итальянский парламентарий также считает, что Россия и Италия должны взаимодействовать для «решения глобальных проблем».

25 февраля сообщалось, что Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации ПАСЕ не будут восстановлены полностью и без усилий. Между тем, как сообщил «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко, решение во многом будет зависеть от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В дальнейшем ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

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