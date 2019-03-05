Ученые заявили о риске возникновения рака из-за зубного налета

Ученые из Колумбийского университета (США) заявили, что повышенное количество бактерий в зубном налете ускоряет рост рака толстой кишки, пишет MedicalXpress.

Авторы исследования провели эксперимент, в ходе которого выявили механизм действия бактерии F. Nucleatum, которая содержится в зубном налете и сопровождает такие заболевания, как пародонтит и кариес. Оказалось, что около трети случаев колоректального рака (злокачественная опухоль толстого кишечника) связано с повышением концентрации данных бактерий. Кроме того, такие опухоли оказались наиболее агрессивными.

Отмечается, что снижение концентрации бактерий замедлило рост опухоли.

Ранее в феврале китайские онкологи провели масштабное исследование и назвали три продукта, которые способны снизить развитие колоректального рака. Это оказались чеснок, репчатый лук и лук-порей.