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Ученые заявили о риске возникновения рака из-за зубного налета

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Колумбийского университета (США) заявили, что повышенное количество бактерий в зубном налете ускоряет рост рака толстой кишки, пишет MedicalXpress.

Авторы исследования провели эксперимент, в ходе которого выявили механизм действия бактерии F. Nucleatum, которая содержится в зубном налете и сопровождает такие заболевания, как пародонтит и кариес. Оказалось, что около трети случаев колоректального рака (злокачественная опухоль толстого кишечника) связано с повышением концентрации данных бактерий. Кроме того, такие опухоли оказались наиболее агрессивными.

Отмечается, что снижение концентрации бактерий замедлило рост опухоли. 

Ранее в феврале китайские онкологи провели масштабное исследование и назвали три продукта, которые способны снизить развитие колоректального рака. Это оказались чеснок, репчатый лук и лук-порей.

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