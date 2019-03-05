Ученые обеспокоены пятнами на коже млекопитающих в «китовой тюрьме» Приморья

Состояние косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» бухты Средняя в Приморье, в последние дни ухудшилось.

Судя по пятнам, появившимся на коже животных, они могут быть заражены оспой, герпесом и другими инфекциями, а также грибковыми заболеваниями.

Как заявила «Известиям» доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина Татьяна Денисенко, без системного лечения инфекции могут перекинуться на внутренние органы и вызвать гибель животных. По ее словам, в первую очередь необходимо детальное обследование каждой особи.

Еще 22 февраля президент РФ Владимир Путин потребовал от Минприроды и Минсельхоза вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток и белух, однако животные до сих пор находятся в неволе.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что дорожная карта по освобождению и адаптации морских млекопитающих будет разработана «в ближайшее время».

Название «китовая тюрьма» получил Центр адаптации морских млекопитающих, расположенный в бухте Средняя под Находкой. Почти полгода там незаконно содержатся 11 косаток и 87 белух, выловленных российскими компаниями для дальнейшей передачи в китайские океанариумы. 28 февраля 2019-го ФСБ возбудила административные дела в отношении компаний, создавших «китовую тюрьму».

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Кит за китом: здоровье косаток и белух в бухте Средняя ухудшилось