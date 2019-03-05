Ученые сообщили о рекордном падении активности Солнца. Имеющиеся приборы уже не способны показать

актуальные измерения: уровень коротковолнового излучения стал ниже их порога чувствительности. Количество микро- и нановспышек на Солнце снизилось в десятки раз.

Пока непонятно, сколько продлится фаза низкой активности звезды и насколько затянется «солнечная зима».