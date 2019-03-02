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Февраль в Москве стал одним из самых темных за 20 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве минувший февраль стал одним из самых темных за последние 20 лет наблюдений, рассказала ведущий научный сотрудник метеообсерватории Московского государственного университета (МГУ) Екатерина Горбаренко в субботу, 2 марта.

По ее словам, продолжительность солнечного сияния составила 43 часа, при этом солнце было закрыто облаками 19 дней.

«Он (месяц. — Ред.) практически на 30% темнее февраля прошлого года, когда солнце сияло 61 час и не светило 14 дней», — сообщила Горбаренко агентству городских новостей «Москва».

Представитель обсерватории уточнила, что показатели длительности свечения в прошедшем феврале ниже средних значений за период с 1961 по 1990 год (72 часа), а также за период с 1981 по 2010 год (62 часа). В общей сложности за минувшую зиму солнце освещало столицу 25 дней, резюмировала Горбаренко.

1 марта ученые лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что активность солнца, несмотря на приход календарной весны, внезапно уменьшилась практически в 100 раз и упала ниже порога чувствительности приборов.

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