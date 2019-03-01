Прямой эфир

Ученые зафиксировали рекордное снижение активности Солнца

0
Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активность Солнца, несмотря на приход календарной весны, внезапно уменьшилась практически в 100 раз и упала ниже порога чувствительности приборов. Об этой аномалии в пятницу, 1 марта, сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Орбитальная электростанция: между фантастикой и планированием
Сможет ли Китай поставлять энергию на Землю прямо из космоса

Речь идет о коротковолновом, или мягком, рентгеновском излучении Солнца. В отличие от его видимого излучения, уровень которого не менялся, оно формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Если приборы фиксируют быстрый рост излучения, это значит, что где-то на звезде произошла вспышка.

Как пояснили специалисты, вместо привычной динамичной картины уже несколько дней приборы демонстрируют прямую линию, лишь изредка искажаемую небольшими возмущениями. 

Ученые полагают, что сейчас Солнце начало стремительно избавляться от своей активности, что является довольно неожиданно. Ранее выдвигалась гипотеза о том, что в первые месяцы 2019 года на звезде начнется новый цикл и ее активность будет стремительно набирать обороты, отмечает «Звезда».  

По мнению исследователей, в ближайшие дни уровень рентгеновского излучения Солнца частично восстановится. Однако до сих пор является загадкой, затянется ли солнечная зима на неопределенное время или звезда вскоре выйдет из «спячки». 

Ранее, в январе, ученые рассказали о неожиданной трансформации Солнца после смерти. Оказалось, что оно превратится в твердый сверхплотный кристалл, а не в шар из жидкой плазмы, как считалось ранее. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы плюсы глобального потепления для России
Бразильский боец ММА рассказал о вере в плоскую Землю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017