Ученые зафиксировали рекордное снижение активности Солнца

Активность Солнца, несмотря на приход календарной весны, внезапно уменьшилась практически в 100 раз и упала ниже порога чувствительности приборов. Об этой аномалии в пятницу, 1 марта, сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Речь идет о коротковолновом, или мягком, рентгеновском излучении Солнца. В отличие от его видимого излучения, уровень которого не менялся, оно формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Если приборы фиксируют быстрый рост излучения, это значит, что где-то на звезде произошла вспышка.

Как пояснили специалисты, вместо привычной динамичной картины уже несколько дней приборы демонстрируют прямую линию, лишь изредка искажаемую небольшими возмущениями.

Ученые полагают, что сейчас Солнце начало стремительно избавляться от своей активности, что является довольно неожиданно. Ранее выдвигалась гипотеза о том, что в первые месяцы 2019 года на звезде начнется новый цикл и ее активность будет стремительно набирать обороты, отмечает «Звезда».

По мнению исследователей, в ближайшие дни уровень рентгеновского излучения Солнца частично восстановится. Однако до сих пор является загадкой, затянется ли солнечная зима на неопределенное время или звезда вскоре выйдет из «спячки».

Ранее, в январе, ученые рассказали о неожиданной трансформации Солнца после смерти. Оказалось, что оно превратится в твердый сверхплотный кристалл, а не в шар из жидкой плазмы, как считалось ранее.