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Жители Ямала увидели три солнца в небе

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Фото: Instagram
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Жители полуострова Ямал смогли наблюдать в небе сразу три солнца. Кадрами необычного явления очевидцы поделились в соцсетях 13 февраля.

По словам специалистов, такой оптический феномен называется гало. Он формируется вокруг мощных источников света.

«Это оптическое явление связано с частицами, кристаллами, мелким снегом, влагой, которые содержатся в воздухе», — рассказал журналистам «РИА Новости» глава окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин. 

Он пояснил, что такие явления не так уж редки и возможны благодаря целой совокупности факторов, главным из которых является конденсация мелких частиц в воздухе. При этом низкая температура не всегда играет роль. Так, 13 февраля температура в регионе не опускалась ниже 13 градусов, что, по словам специалиста, достаточно тепло.

22 февраля 2018 года похожее явление могли наблюдать жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области. На снимках, появившихся в соцсетях, было отчетливо видно три небесных светила.

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