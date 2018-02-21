В небе над Петербургом появились сразу «три солнца»
Жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области 22 февраля могли наблюдать в небе сразу три солнца.
Фотографиями явления очевидцы поделились в соцсетях. На снимках отчетливо видно три небесных светила.
Петербуржцы наблюдают солнечное гало https://t.co/ImqRdDWNO2 pic.twitter.com/lBnLh7fkGF— FlashNord (@flashnord) 21 февраля 2018 г.
На самом деле это редкое и необычное оптическое явление называется гало. Оно формируется вокруг мощных источников света.
Яркие точки светящегося радужного канта вокруг солнца создают иллюзию сразу трех звезд в небе.
При этом вид и форма гало могут быть разными. Это зависит от расположения ледяных частиц, находящихся в верхних слоях тропосферы и отражающих свет.
9 февраля портал iz.ru сообщал, что необычное облако гигантских размеров в небе над американским штатом Вирджиния поразило местных жителей. Оно достигало в длину несколько километров и меняло свой цвет.