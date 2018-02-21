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В небе над Петербургом появились сразу «три солнца»

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Фото: ТАСС/Юрия Белинского
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Жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области 22 февраля могли наблюдать в небе сразу три солнца.

Фотографиями явления очевидцы поделились в соцсетях. На снимках отчетливо видно три небесных светила.

На самом деле это редкое и необычное оптическое явление называется гало. Оно формируется вокруг мощных источников света.

Яркие точки светящегося радужного канта вокруг солнца создают иллюзию сразу трех звезд в небе.

При этом вид и форма гало могут быть разными. Это зависит от расположения ледяных частиц, находящихся в верхних слоях тропосферы и отражающих свет.

9 февраля портал iz.ru сообщал, что необычное облако гигантских размеров в небе над американским штатом Вирджиния поразило местных жителей. Оно достигало в длину несколько километров и меняло свой цвет.

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