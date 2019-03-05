Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда

Модный дом Chanel проведет показ последней коллекции дизайнера Карла Лагерфельда, скончавшегося в феврале. Об этом сообщает сайт дома.

Показ коллекции Métiers d’art 2018/19 пройдет на фоне храма Дендур (Египет). Этот замысел принадлежит самому Лагерфельду, говорится в сообщении. Время дефиле не уточняется.

Лагерфельд скончался в ночь на 19 февраля. Ему было 85 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. За месяц до своей кончины модельер впервые за 36 лет не вышел на поклон после представления коллекции. Вместо него гостей поприветствовала студийный директор марки Виржини Виар. Она объяснила, что кутюрье очень устал и попросил подменить его.

Лагерфельд запустил собственную линию одежды в 1970-х, а в 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel.